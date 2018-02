Oldenburg Plötzlich steht sie da, ein wenig verspätet, wie Promis halt so sind. Auf der anderen Seite: Jessica Paszka hätte auch im Bett bleiben können. Am Vormittag war sie noch beim Arzt, wie man ihrem Instagram-Konto entnehmen kann. Immer wieder muss sie husten. Doch sie ist Medienprofi und zieht ihre gebuchte Autogrammstunde in den Schlosshöfen am Mittwochnachmittag durch.

Wer mit ihrem Namen nichts anfangen kann, dem helfen vielleicht die Sendungen, in denen die 27-Jährige in den vergangenen Jahren auftrat, weiter: „Promi Shopping Queen“, „Promi Big Brother“, „Das perfekte Promi-Dinner“ – eben jene Fernsehformate, in denen in erster Linie Menschen durchgeschleust werden, die nicht wegen schauspielerischer oder musikalischer Leistungen bekannt geworden sind, sondern die die Prominenz an sich zu einem eigenen Berufsfeld erhoben haben.

Jessica Paszka begann diese Karriere 2014 als eine von vielen Kandidatinnen bei der Kuppel-Sendung „Der Bachelor“. Im vergangenen Jahr stand sie selbst als „Die Bachelorette“ im Zentrum dieser Sendung und ließ eine Herrenriege um sie buhlen.

Jessica Paszka im Interview mit Emily von „Sach an!“

Diese Auftritte mag man belächeln. Fakt ist aber, dass diese Sendung, ähnlich wie das Dschungelcamp, eine große Fangemeinde quer durch alle Gesellschaftsschichten vor den Fernseher zieht. Und sei es nur, um über die Protagonisten zu lästern.

Auch in Oldenburg bildet sich schnell eine kleine Schlange von Anhängern, die um Autogramme und Fotos bitten. „Sie hat einen tollen Charakter“, meint die 13-jährige Maxi. „Und sie ist total schön“, ergänzt ihre Freundin Violetta (13). Komplimente, die Jessica Paszka gern annimmt. Routiniert lächelnd. Und der Nächste, bitte. Eben ganz Profi.