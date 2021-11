Das bringt der NWZ-Tag: Proteste in Wiefelstede, Neues zum „Empire“ und Corona-Beschlüsse

Oldenburg Liebe Leserinnen und Leser,

überraschend hat uns gestern Abend die Nachricht erreicht, dass Landwirte ab heute vor dem Edeka-Zentrallager in Wiefelstede protestieren wollen - und zwar fünf Wochen lang. Das ist schon ein ziemlich dickes Ding, zumal für den Zeitraum gleich mehrere Straßen gesperrt werden. Kein Wunder, dass bei Facebook sofort heiß über die Aktion demonstriert wurde. Selbstverständlich sind wir vor Ort, wenn die Proteste losgehen und sprechen mit Organisatoren und Anwohnern darüber. Mein Kollege Christian Quapp fragt auch nach, warum die Ankündigung der Proteste und vor allem der Straßensperrungen so plötzlich kam.

Neues gibt es heute zur Räumung der Friesoyther Disco „Empire“ am Wochenende. In der Disco war es zu Corona-Verstößen, einer Panik und Ohnmachten gekommen. Der Veranstalter hatte kurz nach dem Vorfall schon die nächste Party geplant, ohne dass es zwischen ihm und dem Landkreis zu einer Abstimmung über den weiteren Betrieb gekommen wäre. Der Kreis will sich nun zum weiteren Vorgehen äußern.

Was sonst heute noch Thema wird: In Bad Zwischenahn soll es an mehreren Gebäuden Nazi-Schmierereien geben. In Oldenburg muss eine Eisenbahnbrücke aufwendig saniert werden. Und auch zum Impfskandal in Friesland gibt es noch einmal Neuigkeiten.

Viel los in unserer Region, aber auch überregional stehen wieder großen Entscheidungen an: Angesichts immer schneller steigender Infektionszahlen sollen jetzt konkrete Krisenmaßnahmen festgezurrt werden - erst im Bundestag, dann zwischen Bund und Ländern. Wir halten Sie über das Treffen zwischen Noch-Kanzlerin Merkel, Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen auf dem Laufenden. Hier lesen Sie schon einmal im Überblick, welche Beschlüsse geplant sind.

Ihre Inga Wolter