Behinderungen In Oldenburg: Verkehr staut sich nach Unfall auf der A 28

Oldenburg Auf der Autobahn 28 stockte am Donnerstagmittag der Verkehr. Ein Laster war in einen Auffahrunfall verwickelt.

Nach einem Verkehrsunfall auf der A28 in Fahrtrichtung Bremen kam es am Donnerstagmittag in Höhe der Anschlussstelle Haarentor zu Verkehrsbehinderungen.

Ein Laster war in den Auffahrunfall verwickelt. Der LKW war aber fahrtüchtig und konnte von dem Fahrzeugführer von der Autobahn gefahren werden.

Der Artikel wird aktualisiert.