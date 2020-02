Oldenburg In welche Richtung soll sich die eigene Zukunft entwickeln? Die seit Anfang der Woche laufenden Berufsinformationstage der Rotary-Clubs Oldenburg, Oldenburg-Ammerland, Oldenburg-Graf Anton Günter, Oldenburg-Schloss und Westerstede zeigen mögliche Optionen auf. Am Mittwochabend ging es auch im NWZ-Medienhaus um künftige Karrieren.

Thema waren Berufe in der Werbung. Dazu gehören zum Beispiel Mediengestalter Digital und Print sowie Mediaberater. Wie vielfältig die Arbeit ist, davon berichteten die NWZ-Azubis Annalena Klostermann und Gideon Stratmann sowie Junior Key Account Managerin Lena Elter. Weitere Informationen zu dem Berufsfeld lieferten NWZ-Ausbildungsleiterin Doreen Jess und Jan Janssen, Geschäftsführer der Feinrot Kreativgesellschaft, gemeinsam mit seinem Mitarbeiter Udo Springer. NWZ-Geschäftsführer Harold Grönke moderierte die Veranstaltung und sprach über den laufenden Wandel bei dem Medienunternehmen.

An diesem Donnerstag ist die NWZ erneut einer der Gastgeber für die Rotary-Berufsinformationstage. Ab 17.30 Uhr werden im Pressehaus an der Peterstraße Berufe in den Medien, also Journalist, Medienkaufleute Digital und Print sowie Berufsmöglichkeiten beim Radio und beim TV vorgestellt.