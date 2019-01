Oldenburg Eine 82-jährige Oldenburgerin ist von einem „falschen Polizeibeamten“ um über 5000 Euro betrogen worden. Die Frau erstattete am Dienstag Anzeige bei der (echten) Polizei. Laut Polizeiangaben schilderte die Rentnerin aus Bürgerfelde, dass sie am Montag gegen 11 Uhr einen Anruf von einem angeblichen Kriminalbeamten aus Oldenburg erhalten habe. Die Nummer des Anrufers sei bei dem Telefonat unterdrückt gewesen.

Der Mann erklärte der Rentnerin, dass bei einem Raubüberfall in der Nachbarschaft eine Täterbande festgenommen worden sei. Bei den Ermittlungen sei dann festgestellt worden, dass das Eigentum der 82-Jährigen ebenfalls in großer Gefahr sei. Nachdem die Oldenburgerin dem Anrufer erklärt hatte, dass sie auf ihrem Bankkonto Bargeld deponiert habe, wurde sie aufgefordert, mit einem bestimmten Taxiunternehmen zur Bank zu fahren und das Geld abzuheben. Der Betrüger ergänzte dabei, dass auch Mitarbeiter der Bank zu der Betrügerbande gehörten und das Geld der Frau schon bald ins Ausland transferieren würden.

Schließlich fuhr die Rentnerin zu ihrer Bankfiliale in der Oldenburger Innenstadt und hob einige Tausend Euro von ihrem Konto ab. Als sie nach Hause zurückkehrte, meldete sich der Anrufer wieder und forderte die Frau auf, die Seriennummern einiger der Geldscheine durchzugeben. Die Oldenburgerin nannte die Nummern, woraufhin der Betrüger erklärte, dass die Scheine gefälscht seien und sichergestellt werden müssten. Die 82-Jährige solle das Geld in einer Tüte in der Nähe des Hauses deponieren. Dies tat die Frau; kurz darauf war die Tüte mit dem Geld verschwunden.

In der Vergangenheit kam es nach Angaben der Polizei bundesweit zu einer Vielzahl von Fällen dieser dreisten Betrugsmasche. Viele ältere Mitbürger seien jedoch inzwischen sensibilisiert, beenden derartige Telefongespräche sofort und melden diese der Polizei. Dennoch gelinge es manchen Tätern durch geschickte Gesprächsführung und kreative Rhetorik immer wieder, das Vertrauen ihrer Opfer zu erlangen.