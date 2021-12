Unfall in Oldenburg: Betrunken mit Auto in Graben - Polizei sucht Zeugen

Oldenburg Die Polizei sucht nach einem Unfall in der Bümmersteder Tredde in Oldenburg Zeugen. Ein 47 Jahre alter Autofahrer ist am späten Donnerstagabend mit seinem braunen Peugeot nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, entlang der Berme gerade noch an einem Straßenbaum vorbei gefahren und dann nach mit dem Heck in den Straßengraben gerutscht, berichtet die Polizei. Die Unfallmeldung ging gegen 22.43 Uhr ein.

Die Beamten trafen den Fahrer an der Unfallstelle an. Er stand unverletzt neben dem Auto. Eine Atemalkoholkontrolle ergab 1,6 Promille, so dass eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt wurde. Der Sachschaden am Auto beträgt etwa 6000 Euro. Wer den Unfall beobachtet hat, sollte sich bei der Polizei melden unter 0441/7904217.

