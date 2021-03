AUDIO-INTERVIEW DER WOCHE ZUM CORONA-UPDATE: Handelsverband kritisiert Corona-Verordnung als „ziemliche Katastrophe“

Oldenburg /Bremen Die Corona-Pandemie hat das öffentliche Leben seit Monaten fest im Griff. Anfang März haben sich Bund und Länder nun auf eine Öffnungsstrategie aus dem Lockdown festgelegt. So durfte der stationäre Einzelhandel in Niedersachsen vielerorts am Montag (8. März 2021) seine Türen unter Auflagen wieder öffnen. Bei einer „stabilen“ 7-Tage-Inzidenz von über 100 müssen die Läden allerdings geschlossen bleiben. Das hat für große Verärgerung bei den Landräten aus Vechta, Cloppenburg und Wesermarsch gesorgt.

Im Corona-Update zieht Jan König, Hauptgeschäftsführer vom Handelsverband Nordwest, ein Fazit nach der ersten Woche. Außerdem erklärt er, warum die Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen für ihn eine „ziemliche Katastrophe“ ist und warum er den öffentlichen Protest der Landräte aus Cloppenburg, Vechta und Wesermarsch verstehen kann. Das Audio-Interview führte Nils Hannes Klotz.

