Neue Verträge für Leer und Emden 2024

Oldenburg /Bremen /Emden /Leer Bei den DB-Reisezentren im Nordwesten stehen mit Ausnahme von Oldenburg und Bremen kurzfristig keine Veränderungen an. Allerdings laufen die bestehenden Verträge für Leer und Emden 2024 aus. Leer und Emden: Aus Sicht der Landesnahverkehrsgesellschaft wird sich am heutigen Zustand bis 2024 nichts ändern. Es gibt je ein Reisezentrum von DB Vertrieb.

Nach 2024 gehe die Vertriebsverantwortung an diesen beiden Standorten auf den neuen Betreiber des Expresskreuzes Bremen/Niedersachsen über. Der Betrieb des Expresskreuzes werde in diesem Jahr neu ausgeschrieben und zu 2024 vergeben, kündigt die LNVG an.

Sowohl für Leer als auch für Emden würden personenbediente Verkaufsstellen vorgeschrieben. Zu den Qualitätsanforderungen gehörten Öffnungszeiten von mindestens 50 Stunden die Woche. Das Bahnunternehmen, das das Expresskreuz übernehme, werde auch für den Vertrieb verantwortlich sein. Zum Expresskreuz gehören folgende Verbindungen: RE 1 Hannover - Bremen - Oldenburg - Norddeich Mole; RE 8 Hannover - Bremen - Bremerhaven-Lehe und RE 9 Osnabrück - Bremen - Bremerhaven-Lehe. Wilhelmshaven: Hier gibt es bereits eine von der Nordwest-Bahn betriebene DB-Agentur, dort sind die Logos beider Bahnunternehmen zu sehen. Aus Sicht der LNVG wird sich dort bis Dezember 2026 „nichts Wesentliches ändern“. Ein Sprecher äußert die Erwartung, dass es auch danach Verkaufspersonal geben werde.

