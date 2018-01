Oldenburg Gute zehn Monate ist’s her, dass der Teilabriss des Brückenbauwerks zur A293 an der Alexanderstraße mit einem riesigen Verkehrschaos drohte. Wohlgemerkt: drohte. Denn wider Erwarten und ganz im Sinne der Planer-Hoffnung verläuft das Großereignis in weitestgehender Harmonie mit hiesigem Dauerverkehr.

An diesem Freitag nun soll das fertiggestellte, stadteinwärts gelegene Teilstück mit der Richtungsfahrbahn Brake wieder freigegeben werden. Dies allerdings nur einstreifig, vorerst zumindest. Und weil solch eine Verkehrsumlegung mit Hilfe der Autobahnpolizei auch nicht „mal eben so“ geschehen kann, ist vor allem zwischen 11 und 12 Uhr mit leichten Verkehrsbehinderungen auf der A 293 und der A 28 zu rechnen, so die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr.

Der Verkehr mit Fahrtrichtung Oldenburg/Bremen bleibt unverändert. Eine Spur also hüben, die andere drüben. Auch hier heißt’s: vorerst. Denn damit das bislang unangetastete Bauteil Nord abgerissen und erneuert werden kann, muss folglich auch hier die Verkehrsführung geändert werden. Schon Anfang Februar wird es daher die nächste Umlegung geben – von einem sogenannten „1+1“-Betrieb zu einer „2+0“-Verkehrsführung (also eine Komplettleitung über den Neubau). Auch dies geschieht im laufenden Betrieb und in Vorbereitung auf den Abriss. Die Lärmschutzwände werden dann schon auf die andere Seite gehoben.

Mit der nächsten Vollsperrung auf und unterhalb der A 293 im Bereich Alexanderstraße müssen Verkehrsteilnehmer hingegen erst wieder am letzten Februar-Wochenende rechnen: Der Abbruch der zweiten Brückenhälfte erfolgt nach Plan zwischen Freitag, 23. Februar, und Montag, 26. Februar.