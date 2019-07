Oldenburg Am Samstag ist die Cäcilienbrücke zum vorerst letzten Mal hochgefahren und nun auf einer Höhe von 1,60 Meter fixiert worden. Für Kraftfahrzeuge ist die Brücke gesperrt, für Fußgänger und Radfahrer wurden bzw. werden Treppen mit Laufschienen zur Überquerung angebracht. Doch was sagen Ladenbesitzer und Geschäftsführer aus der direkten Umgebung zur Brückenschließung?

„Zur Brückenwirtin“

„Ich persönlich mache mir nicht so große Sorgen, dass die Schließung der Brücke sich negativ auf unsere Kundendichte auswirkt, da unsere Gäste größtenteils alle mit dem Fahrrad hierherkommen und es hier sowieso kaum Parkmöglichkeiten gibt“, sagt Judith Lorenz, Geschäftsführerin der Gaststätte „Zur Brückenwirtin“. „Wir sind ja auch schon länger hier und denken, dass unsere Kunden auch weiterhin gerne herkommen.

Hätten wir erst vor kurzem eröffnet, wäre das natürlich etwas anderes. Ich kann auch gut verstehen, wenn andere Geschäfte sich Sorgen machen, gerade im Einzelhandelsbereich.“

Veggiemaid

„Wir machen uns eigentlich keine Sorgen. Zu unseren Kunden gehören vor allem die Leute hier aus dem Viertel und nicht so viel Laufkundschaft“, schätzt Veggiemaid-Mitarbeiter Volker Schulze die Situation ein. Parkplätze gibt es hier auch nicht wirklich, also kommen unsere Kunden meistens auch zu Fuß oder mit dem Fahrrad.

Die Verkehrsbelastung wird sich wahrscheinlich auch nicht durch die Brückenschließung erhöhen, da gerade die Fahrzeuge, die von außen in Richtung Stadtmitte fahren, eher die Ausweichstrecke über die Amalienbrücke wählen werden. Trotzdem wundert es mich, dass die Brücke jetzt schon geschlossen wird, obwohl die Behelfsbrücke noch nicht einsatzbereit ist. Das ist für uns nicht nachvollziehbar.“

Vosgerau am Damm

„Ich finde es schade, dass die Brücke nicht erhalten werden kann, aber Sorgen über Kundenverlust machen wir uns nicht. Unsere Kunden sind schließlich Fahrradfahrer und für die wird die Brücke ja weiter nutzbar sein, wenn auch eine Rampe gerade für ältere Menschen doch ein großes Hindernis darstellt“, erklärt Geschäftsführer Felix Vosgerau.

„Letztendlich muss man einfach abwarten, wie sich die Lage entwickelt. Da wir aber ein alteingesessenes Geschäft sind, das vor allem von Stammkunden lebt, sorgen wir uns erst einmal nicht.“

Bäcker Bruno

„Ich mache mir schon Sorgen, wenn die Brücke geschlossen wird, auch weil einige Kunden schon gesagt haben, dass es dann schwieriger für sie wird unseren Laden zu erreichen“, meint Geschäftsführerin Carola Pape. „Gerade älteren Leuten und Menschen mit einer Gehbehinderung ist mit einer Rampe überhaupt nicht geholfen.

Ich verstehe auch nicht, warum die Brücke jetzt schon hochgefahren wird, wenn die Behelfsbrücke doch noch gar nicht als Ersatz zur Verfügung steht. Das hätte man besser planen müssen.

Elektro Frerichs

„Wir glauben schon, dass weniger Kunden kommen werden, sind aber zum Glück nicht so sehr auf Laufkundschaft angewiesen“, sagt Geschäftsführer Jochen Frerichs. „Läden bei denen das der Fall ist, werden wahrscheinlich größere Probleme bekommen. Was uns persönlich ärgert ist aber, dass man hier als Anlieger genauso wenig Informationen darüber erhält, ob die Brücke jetzt auf Dauer fixiert wird oder nicht, wie alle anderen auch. Es gab zwar Informationsveranstaltungen, aber diese konnten uns auch nicht mehr Auskunft liefern, sondern haben uns nur noch einmal erzählt, was wir sowieso schon aus der Zeitung wussten.“

