Corona in Oldenburg: Stark gefragtes Schnelltest-Zentrum bleibt bestehen

Oldenburg Auf Initiative von Prof. Dr. med. Theilmeier und Matthias Hunecke wurde vor den Weihnachtstagen vom 19. bis 24. Dezember ein Corona-Antigen-Schnelltest-Zentrum am Bahnhofsplatz 1/Güterstraße organisiert. Die erste Bilanz: „Insgesamt haben wir weit über 300 Menschen testen können, in acht Fällen haben wir ein positives Ergebnis ermittelt, was die Getesteten zu Verdachtsfällen machte, die sich in ihren Hausarztpraxen oder beim Allgemeinmedizinischen Notdienst für den bestätigenden PCR-Test vorstellten“, sagte Prof. Dr. Theilmeier am Mittwoch.

Aus Gesprächen mit den positiv getesteten Verdachtsfällen, die den zuständigen Gesundheitsämtern gemeldet wurden, ging hervor, dass sich die meisten Infektionen wahrscheinlich in geschlossenen Räumen, in denen sich die Getesteten länger mit einem Infizierten aufgehalten haben (etwa am Arbeitsplatz) ereigneten. Die Symptome waren mild, alle begaben sich in häusliche Selbstisolation.

„Obwohl wir mit unserem zeitlichen und körperlichen Engagement ans Limit gegangen sind, war es bei weitem nicht möglich, die gesamte Nachfrage zu bedienen“, berichtet der Multi-Unternehmer Matthias Hunecke. „Wir konnten mehr als 500 Personen keinen Termin ermöglichen. Auf eine so große Nachfrage waren wir nicht eingestellt.“

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

Corona-Update für den Nordwesten Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Wegen der anhaltenden Nachfrage haben die Initiatoren beschlossen, das Testzentrum dauerhaft für die nächsten Monate zu betreiben, zudem soll das Angebot möglicherweise um PCR und Antikörper-Tests ergänzt werden. Damit könne der weitere Bedarf nach professionell durchgeführten Tests abgedeckt und bei Bedarf so auch Hausarztpraxen entlastet werden, heißt es. „Ein Schnelltest bietet trotz der im Vergleich zum PCR-Test eingeschränkten Sensitivität bei Personen ohne Symptome ein schnelles Ergebnis, das bei positivem Befund bei uns mittels PCR-Test ohne zusätzlichen Termin bestätigt werden kann. Wir streben eine enge Zusammenarbeit mit niedergelassenen Ärzten an, damit das Schnelltest-Zentrum eine sinnvolle Ergänzung des Test-Angebots in Oldenburg darstellt“, so Prof. Theilmeier. Zu entsprechenden Kooperationen liefen derzeit Gespräche. • Termine können ab sofort wieder über die Seite testcenter-ol.de für Montag bis Freitag von 17 bis 19 und Samstag und Sonntag von 14 bis 15 Uhr angefragt werden (Info auch unter Telefon 0179/1187774).