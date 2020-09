Corona-Pandemie: Blutplasma „made in Oldenburg“ hilft

Oldenburg Ende August ist erstmals eine Patientin in Oldenburg mit hier gewonnenem Blutplasma von genesenen Oldenburgern gegen Covid-19 behandelt worden. Das Pius-Hospital berichtete jetzt von diesem ersten Fall, bei dem zwei dieser vom DRK-Blutspendedienst in Oldenburg generierten Plasmapräparate einer an Covid-19 erkrankten 55-jährigen Patientin verabreicht wurden.

„Die stationär aufgenommene Frau hatte eine Vielzahl an Symptomen, einen geschwächten Allgemeinzustand und anhaltendes hohes Fieber“, berichtet Dr. Regina Prenzel, Direktorin der Klinik für Innere Medizin, Pneumologie und Gastroenterologie im Pius-Hospital, in deren Obhut sich die Patientin befand. Unmittelbar nach der Behandlung sei es der Patientin stetig besser gegangen, das Fieber sei rasch gesunken. Mittlerweile habe sie auch aus dem Krankenhaus entlassen werden können. Prenzel: „Also auch Patienten mit Verläufen, die nicht intensivmedizinisch behandelt werden müssen, kommen für eine Behandlung mit Rekonvaleszentenplasma infrage.“

In Oldenburg haben sich der DRK-Blutspendedienst und das Universitätsinstitut für medizinische Mikrobiologie und Virologie des Klinikums Oldenburg unter der Leitung von Prof. Dr. Axel Hamprecht dafür eingesetzt, dass die Blutplasma-Präparate auch vor Ort gewonnen und den Krankenhäusern in Oldenburg und der Region zur Verfügung gestellt werden können. Das Gesundheitsamt der Stadt hatte potenzielle Spender, die bereits die Infektion hinter sich haben kontaktiert. Bei in etwa zwei Dritteln dieser Freiwilligen waren überschüssige Antikörper vorhanden.

Das antikörper-reiche Plasma von Genesenen einzusetzen ist – neben der Behandlung des schwer erhältlichen Medikaments Remdesivir – eine weitere Option zur Behandlung von schwerer an Covid-19 erkrankten Patienten.

Weitere mögliche Spender aus der Region, die eine Infektion mit Covid-19 durchgemacht haben, können unter Telefon 0441/944 01 24 Kontakt zum Blutspendedienst aufnehmen. Infrage kommen hier insbesondere Genesene, die mit ausgeprägten Symptomen erkrankt waren. Diese besitzen meist eine deutlich höhere Antikörperkonzentration.