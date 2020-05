Corona-Sprechstunde Jetzt Im Livestream: Oldenburgs Gesundheitsamt-Chef beantwortet Leserfragen

Oldenburg Am Leser-Telefon der Nordwest-Zeitung nimmt am heutigen Mittwoch ab 15 Uhr Dr. Holger Petermann Platz. Eine Stunde lang beantwortet er Fragen von Bürgerinnen und Bürgern rund um die Corona-Krise. Diese können sich unter der Telefonnummer 0441/99883800 an den Leiter des Oldenburger Gesundheitsamtes wenden.

Am Ende der Sprechstunde werden ausgewählte Leser-Fragen, die auf unserem Youtube-Kanal Nordwest TV gestellt wurden, beantwortet.

