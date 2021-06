Das bringt der NWZ-Tag: Schäden durch Starkregen – Umspannwerk auf KKU-Gelände

Oldenburg Liebe Leserinnen und Leser,

diese Themen beschäftigen uns heute in den NWZ-Redaktionen:

Der Starkregen hat am Wochenende weite Teile der Region unter Wasser gesetzt, die Feuerwehr war im Dauereinsatz. Welche Schäden sind entstanden, und – wichtiger noch – wer kommt jetzt dafür auf? Damit beschäftigen sich gleich mehrere unserer Lokalredaktionen an diesem Montag.

Hunderte sind am Wochenende zur Arztpraxis in Bunde gepilgert, um sich mit dem Vakzin von Johnson & Johnson gegen Corona impfen zu lassen. Die ersten standen mitten in der Nacht vor der Praxis, einige kamen in Wohnwagen aus anderen Bundesländern. Die Ärzte sind von der Dankbarkeit der Menschen überwältigt – und wollen schon bald die nächste Impfaktion starten.

Das Gelände des Kernkraftwerks Unterweser (KKU) in Kleinensiel soll bald einem anderen Zweck dienen: Ein Umspannwerk soll errichtet werden, um den Strom von Windanlagen aus der Nordsee zu verteilen. Unsere Kollegen in der Redaktion Nordenham stellen die Pläne vor.

Der Bockhorner Oldtimermarkt ist auch in diesem Jahr wegen Corona abgesagt worden. Doch so ganz wollen die Veranstalter nicht auf den Anblick, den Klang und den Duft historischer Fahrzeuge verzichten. Deshalb rufen sie zu einer freien Ausfahrt am Sonntag in Friesland auf.

Eine schönen Start in die Woche wünscht

Timo Ebbers