Solidarität mit der Ukraine: Aufruf zur Mahnwache auf Oldenburger Rathausmarkt

Oldenburg Die Geschehnisse überschlagen sich und russische Truppen stehen bis vor Kiew: In tiefer Solidarität mit den Ukrainerinnen und Ukrainern wird in Oldenburg spontan für diesen Sonntag, 27. Februar, zu einer Mahnwache für den Frieden in der Ukraine und in Europa aufgerufen. Initiatoren sind die Jusos Oldenburg/Ammerland, die SPD Oldenburg, die Grüne Jugend Oldenburg, Bündnis 90/Die Grünen Stadtverband Oldenburg, und SimEp Oldenburg (Simulation des Europäischen Parlaments).

Sie appellieren an alle Oldenburgerinnen und Oldenburger, um 17 Uhr zum Rathausmarkt zu kommen. „Wir wollen ein Lichtermeer aus mitgebrachten Teelichtern entstehen lassen und ein geschlossenes Zeichen gegen Putins Kriegsverbrechen setzen“, heißt es in der Mitteilung der Organisatoren. Fahnen, Plakate und Banner können auch mitgebracht werden. Vor Ort soll die Möglichkeit geschaffen werden, Ängste und Sorgen, aber auch Anlass zu Hoffnung auf Papier zu schreiben und an einer Gedankenkette anzubringen.

Es wird während der Mahnwache keine Redebeiträge geben. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden darum gebeten, FFP2-Masken zu tragen und einen Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten.