Oldenburg Nichts ist so spannend wie die Geschichte einer Stadt. Und gleichermaßen so amüsant. Wer durch die Jahrhunderte alten und längst vergilbten Gemeindeblätter der Stadt Oldenburg stöbert, entdeckt dort zwischen den Zeilen Ereignisse und Beschlüsse, die sich bis in heutige Zeiten ausgewirkt haben. In unserer Serie, die in loser Folge veröffentlicht wird, stellen wir die besondersten oder auch nachhaltigsten Einträge eines ganzen Jahres vor. Heute: das Jahr 1855.

• HeiligengeistThurm

„Als nach dem Umbau der St. Lamberti-Kirche der Glockenthurm, welcher auf dem Marktplatze stand, abgebrochen war, kam zwischen dem damaligen Consistorium Namens der St. Lamberti-Kirche und dem Magistrate unter Zustimmung des bürgerlichen Collegiums am 29. April 1807 folgende Vereinbarung zu Stande. Die Stadt Oldenburg überläßt der St. Lamberti-Kirche den Heiligengeistthurm, um in demselben die Glocken aus dem abgebrochenen Glockenthurme aufhängen und dort künftig läuten zu lassen. Die Wohnung unter dem Thurme sammt dessen Anbau und das Nebengebäude (die Rathsdienerwohnung) verbleiben der Stadt zu ihrem Nutzen, wobei festgesetzt ist, daß die Wohnung unter dem Thurm sich nicht weiter hinauf erstreckt, als die erste Treppe und die beiden Stufen nach dem Boden des Nebengebäudes reichen. Die Stadt erhält letztere so wie alle auf die Wohnung Bezug habende Gegenstände in Bau und Besserung, so fern etwaige Mängel nicht erweislich durch den Thurm selbst und durch Mangel an dessen gehöriger Unterhaltung oder durch das Geläute veranlaßt werden. Alles Uebrige von der zweiten Treppe an bis zur Spitze des Thurms, sammt Uhr, Schlagglocke, wird der St. Lamberti-Kirche unbedingt zu freier Disposition überliefert. Das Consistorium verpflichtet sich dagegen Namens der St. Lamberti-Kirche, den Thurm nicht allein auf eigene Kosten in guten Stand zu setzen und das Glockengeläute darauf vorzurichten, sondern auch den Thurm mit allem Zubehör von den Grund- und Fundamentmauern an bis zur Spitze hinauf ferner in gutem Stande zu erhalten und alle daran nöthigen Reperaturen vorzunehmen, sie mögen durch die Zeit, durch Verwahrlosung der Reparation, durch das Geläute, durch Blitz, Erdbeben oder kriegerische Begebenheiten oder sonst veranlaßt werden, jedoch mit Ausschluß der vom Magistrat reservierten Gegenstände. Das Consistorium übernimmt ferner für die Lamberti-Kirche das Aufziehen und Stellen der Thurmuhr auf eigene Kosten. Der Küster besorgt das Läuten und Schlagen der Betglocke.“

• Badestelle Hunte

„Schon wieder ist beim Baden Jemand verunglückt, der Seminarleiter Wagenfeld, indem von den Seminaristen, welche er zum Baden geführt hatte, einer in Gefahr gerieth und er denselben retten wollte. Wagenfeld verunglückte, nachdem ihm seine edle That gelungen war. Es ist das erste Opfer im gegenwärtigen Jahre. (...) Das einzige richtige Mittel, die Gefahr zu beseitigen, und zugleich der Anstößigkeit abzuhelfen, daß in den Augen des vorbeifahrenden Dampfschiffs gebadet zu werden pflegt, bleibt, daß der Badeplatz an die obere Hunte oberhalb des Schloßgartens verlegt wird, wo der Wasserstand sich stets ziemlich gleich ist, wo aber zu diesem Zweck in einer der dortigen Wiesen ein Bassin ausgegraben und zugleich eine ordentliche Schwimmschule angelegt werden müsste. Indessen diesem Unternehmen stehen große Schwierigkeiten entgegen, namentlich die beträchtlichen Kosten. Freilich werden in anderen Städten keine Kosten gescheut, um zweckmäßige und ungefährliche Badestellen einzurichten. Dort werden aber auch Communal-Umlagen gemacht, was hier nicht geschehen zu dürfen scheint, ohne daß man fürchten muß, daß wenigstens ein Theil der Bevölkerung, welcher wohl Alles haben, aber nichts dafür geben will, zu murren anfängt. Die Kosten der Einrichtung einer Badestelle mit Schwimmschule, wie sie sein muß, belaufen sich nach einem aufgestellten Voranschlage auf etwa 3000 bis 4000 Taler. Laßt uns sehen, ob wir zunächst durch freiwillige Beiträge etwas zusammen bringen. (...) Aus der Menge der Unteschriften wird sich für die Vertretung der Stadt auch am Besten entnehmen lassen, in welchem Maße sie den Wünschen und Interessen der Einwohner entspricht (...)“

• Bestochene Kunden

„Es ist bei den hiesigen Kaufleuten wohl schon seit längerer Zeit gebräuchlich gewesen, ihren Kunden und deren Dienstboten einen Schnaps, eine Zigarre, ein Trinkgeld bei Bezahlung einer Rechnung zuzugeben. Dieses Zugeben hat jetzt so überhand genommen, daß nicht mehr darnach gefragt wird, wo die billigsten und besten Waaren zu haben sind, sondern bei welchem Kaufmann die größten Geschenke gemacht werden. (...) Dieses Geben von Geschenken ist wie eine Art Bestechung zu betrachten, die den Kaufmann herabwürdigt und den Dienstboten Veranlassung zu Pflichtübertretungen, zur Ungenügsamkeit, Unmäßigkeit u. dgl. giebt. (...) In sittlicher Hinsicht ist die Sache auch nicht genug zu beachten und möchte solche von Polizeiwegen auch eine Berücksichtigung verdienen.“

• Bedeutung der Stadt

„Wenn gleich der kürzlich geschlossene Landtag sich wenig geneigt gezeigt hat, den besonderen Interessen der Stadt Oldenburg die gebührende Theilnahme und gleichwie bei den übrigen Landestheilen die erforderlichen Unterstützungen und Beihülfen aus der Landescasse zukommen zu lassen, und die Stimmung der Abgeordneten vom Lande in ihrer überwiegenden Landtags-Mehrheit der Stadt überhaupt wenig freundlich zu sein scheint, so kann die letztere mit dem Resultat der Verhandlungen des diesmaligen Landtags im Allgemeinen doch sehr wohl zufrieden sein. (...) Sodann ist die beschlossene Vertiefung und Begradigung der Hunte, welche in 5 Jahren ausgeführt werden soll, und wofür für die Finanzperiode von 1855/57 – 28000 Taler bewilligt sind, wenn auch für das ganze Land von großer Wichtigkeit, so doch insbesondere auch für die Stadt Oldenburg von der allergrößten Bedeutung. Endlich wird auch die neue Gemeindeordnung der Stadt die Möglichkeit geben, sich viel freier und vollständiger zu entwickeln, als solches nach der bisherigen Stadtordnung der Fall sein konnte (...)“

• neue Marktordnung

„1. Auf dem Marktplatze in Oldenburg wird an jedem Wochentage, mit Ausnahme der Festtage Markt gehalten, um diejenigen Waaren, welche zum täglichen Verbrauch und sonstigen Bedarf in den Haushaltungen bestimmt sind (...) zum Verkauf zu bringen. Die Butter, welche zur Stadt kommt, kann wie bisher in die dem Marktplatze nahe liegende Waage gebracht und dort verkauft werden. Obst, Gemüse und Fische, welche zu Schiffe am Stau ankommen, können dort feil geboten werden. 2. Die Marktzeit dauert bis 11 Uhr Vormittags. 3. Das Feilbieten von solchen Waaren, zu deren Verkauf nur hiesige Bürger berechtigt sind, ist den Nichtbürgern, soweit nicht der 1 solches gestattet, verboten. Die Bürger dagegen können die Waaren, mit welchen sie sonst handeln dürfen, auch auf dem Markte feilbieten. Der Magistrat hat, wenn darüber Zweifel entsteht, zu entscheiden, ob eine Waare auf den Markt gebracht werden darf, vorbehältlich der Berufung an die Regierung. 4. Die Aussicht auf dem Markte führen die Polizeidiener und der Marktvogt und auf dem Stau der Hafenaufseher. Sie sorgen für Erhaltung der Ordnung und haben besonders darauf zu achten, daß die Verkäufer richtiges Maaß und Gewicht haben, und keine schlechte, der Gesundheit nachtheilige, verdorbene oder verfälschte Waare zum Markte bringen. 5. Etwa auf dem Markte entstehende Streitigkeiten sucht der Magistrat sofort ohne protocollarische Verhandlungen und ohne Kosten zu schlichten. Muß dagegen protocollarisch über dieselben verhandelt werden, so hat der unterliegende Theil die Kosten zu tragen. 6. Zweifel über die Richtigkeit der Maaße oder des Gewichts können dadurch gehoben werden, daß man sich der Gewichte in der Stadtwaage oder der Maaße in der Börse gegen die tagmäßige Gebühr bedient. 7. Uebertretungen der in dieser Verordnung enthaltenen Anordnungen oder Verbote werden vom Magistrat polizeilich bestraft.“

• Branntweinverein

„Die in der Folge der öffentlichen Aufforderung im Lindenhofe vor Oldenburg Statt gehabte Versammlung hat einen ,Verein gegen das Branntweintrinken für Stadt und Stadtgebiet Oldenburg’ wieder ins Leben gerufen. (...) Zweck des Vereins ist, der Unsitte des Branntweingenusses, die an der leiblichen und geistigen Gesundheit, an der bürgerlichen sittlichen Tüchtigkeit des Volks frißt, zu verdrängen. (...) Wer nur gegen den unmäßigen Genuß kämpfen will, daneben aber den Branntwein als Getränk überhaupt glaubt bestehen lassen zu können, der gehört nicht zu unserer Fahne. (...) Für Jeden, in seinem kleinen oder großen Kreise, bietet sich Gelegenheit, den Kampf gegen den Branntwein durch Wort und That zu führen.“

• Zudem vermerkt

• „Die unserer Stadt zur großen Zierde und Annehmlichkeit gereichenden Jedermann zugänglichen Gartenanlagen des Schloßgartens und auf dem Walle können nicht in dem Maße polizeilich geschützt werden, daß es nicht manchem Frevler gelänge, dort im Uebermuth etwas zu verderben oder dieselben eigennützig unrechtmäßig auszubeuten. Es ist nothwendig, daß das Publicum bei diesem Schutze sich besser betheilige.“

• „Dem gefährlichen schnellen Fahren der Postillons in den Straßen der Stadt ist durch eine Verfügung der Großh. Postdirection hoffentlich für die Zukunft abgeholfen. Denselben ist zur Pflicht gemacht, in der Stadt nicht schneller als im kleinen Trabe, an der gefährlichen Ecke der Stau- und Achternstraße nur im Schritt zu fahren.“