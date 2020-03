Das sind Ihre Fragen zur Coronakrise

Oldenburg Die Coronakrise stellt unser Leben auf den Kopf, sorgt für Probleme, Sorgen und viele Fragen. Unser Aufruf an die Leserinnen und Leser, ihre Fragen zu stellen, stößt auf große Resonanz. Wir sammeln sie und geben mit Experten Antworten:

Ein großes Thema: Schutzmaßnahmen vor dem Coronavirus. Gisela Hecht fragt dazu:

Inwieweit wird durch einen Mundschutz die Verteilung der Tröpfchen vermindert/verhindert?

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) sei es nicht bewiesen, dass sich das Risiko für eine Ansteckung mit dem Coronavirus für eine gesunde Person verringert, wenn sie einen Mund-Nasen-Schutz trägt. Laut dem Chef der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie, Bernd Salzberger, sei ein Mundschutz nur für Menschen sinnvoll, die bereits an einer akuten Atemwegsinfektion leiden und sich im öffentlichen Raum bewegen müssen. Es geht dabei darum, das Risiko einer Ansteckung anderer Personen durch die größtmögliche Zurückhaltung von Tröpfchen durch Husten oder Niesen zu verringern. Für die optimale Wirksamkeit sei es laut RKI wichtig, dass man den Mund-Nasen-Schutz eng anliegend trägt, ihn bei Durchfeuchtung wechselt, und dass beim Tragen keine Manipulationen daran erfolgen. Für medizinisches Personal, das in engem Kontakt mit Erkrankten oder Verdachtsfällen steht, wird das Tragen von Atemschutzmasken empfohlen.

Auch das Thema Tierversorgung beschäftigt die Leser.

Cerstin Hedemann fragt:

Wenn hier in Niedersachsen auch ein richtiges Ausgangsverbot verhängt wird, wie mach’ ich es mit meinen Tieren? Mit meinem Hund muss ich mehrmals raus. Wir lieben es, stundenlang spazieren zu gehen... Ist das weiter erlaubt? Zudem haben wir noch Pferde, die außerhalb unseres Hauses leben. Auch die wollen versorgt und bewegt werden. Ist auch das gewährleistet?

Es sei weiterhin erlaubt Gassi zu gehen, und das auch in größeren Entfernungen, sagt Dr. Gert Hahne, stellvertretender Sprecher der Niedersächsischen Landesregierung. Auch hier gelte wieder, Abstand zu anderen Menschen zu halten. „Auch die Pferde dürfen weiter versorgt und bewegt werden“, sagt Hahne: „Wenn diese in einem Gemeinschaftsstall stehen, sollte es Regelungen geben, dass nicht zu viele Menschen am gleichen Ort sind. Abstand halten!“

