Oldenburg Rund drei Wochen nach Beginn der türkischen Offensive in Nordsyrien kam es am Samstagvormittag in Oldenburg erneut zu Protesten. Mehrere Initiativen und Gruppierungen hatten zu einer Demonstration unter dem Motto „Freiheit und Frieden für Rojava“ – ein von Kurden bewohntes Gebiet in Nordsyrien – aufgerufen. Unterstützt wurde der Protest unter anderem von der SPD Oldenburg. Der Stadtverband hatte „den völkerrechtswidrigen Einmarsch türkischer Truppen in Syrien aufs Schärfste“ verurteilt und „den sofortigen Rückzug der Streitkräfte“ gefordert.

Die Teilnehmer zogen vom Hauptbahnhof über den Lappan und Pferdemarkt über die Peterstraße zum Julius-Mosen-Platz und weiter zum Schlossplatz. Die Demonstration gegen die türkische Offensive wurde begleitet von einem Aktionstag gegen die Flüchtlingspolitik in Niedersachsen. Flüchtlinge und ihre Unterstützer waren zu einer Kundgebung in Oldenburg und weiteren Städten in Niedersachsen aufgerufen. Auf dem Julius-Mosen-Platz hatte sich allerdings nur eine kleine Gruppe von Teilnehmern eingefunden, sie sich mit den Teilnehmern der Syrien-Demonstration vereinten. Insgesamt wurden nach Angaben der Polizei etwa 550 Teilnehmer gezählt.