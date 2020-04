Der Tag Kompakt Im Video: 200 Feuerwehrleute im Einsatz – Moorbrand bei Papenburg unter Kontrolle

Oldenburg Im Moor bei Papenburg sind weiterhin rund 200 Feuerwehrleute im Einsatz, um die Glutnester zu überwachen. Die Lage ist laut Polizei am Sonntagabend ruhig und unter Kontrolle.

Das Coronavirus ist inzwischen in rund 80 Senioren- und Pflegeheimen in Niedersachsen nachgewiesen worden. Laut Gesundheitsministerium sind damit etwa vier Prozent der rund 2000 Pflegeheime betroffen.

Vor vier Tagen hatte die Polizei ihn betrunken am Steuer erwischt. Jetzt legte der Bremerhavener CDU-Stadtverordnete Dennis Paurat sein Mandat nieder. Die Alkoholfahrt ist längst nicht alles, was ihm zur Last gelegt wird.

