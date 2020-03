Der Tag Kompakt Im Video: 400.000 Schutzmasken angekommen

Oldenburg Im Kampf gegen das Coronavirus gibt es Nachschub: 400.000 Atemschutzmasken sind am Samstag in Braunschweig eingetroffen. Eine Sonderkommission konnte . Unterdessen ist eine Serie von brutalen Raubüberfällen in Ganderkesee und Delmenhorst offenbar aufgeklärt worden. Und in Oldenburg sind zwei Männer nach einem Überfall auf einen Geldboten in Sedelsberg verurteilt worden.

