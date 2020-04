Der Tag Kompakt Im Video: Corona-Krise treibt Preise für Obst und Gemüse

Oldenburg Nicht nur bei der Spargelernte fehlt es wegen Corona an Erntehelfern. Betroffen sind alle Obst- und Gemüsesorten, die von Hand geerntet werden – und das hat Auswirkungen auf die Preise. Die Hoffnung, dass sich daran in absehbarer Zeit etwas grundsätzlich ändern wird, ist gering. Experten erwarten, dass der europaweite Mangel an Erntehelfern längerfristig die Preise in die Höhe treiben wird.

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat eine Regelung für Niedersachsen zur Maskenpflicht wegen der Corona-Pandemie angekündigt. „Wir machen auch eine landesweite Regelung“, sagte er am Dienstagabend in der ZDF-Sendung „Markus Lanz“. Gleichzeitig kritisierte er, dass einige Länder bei dem Thema vorgeprescht sind.

Die Feuerwehr setzt ihre Löscharbeiten gegen einen brennenden Moorabschnitt zwischen Lohne und Diepholz fort. Wie der Sprecher der Feuerwehr Lohne, Christian Tombrägel, am Mittwochmorgen sagte, kümmern sich die Einsatzkräfte erneut um mehrere Glutnester. Es handele sich noch um eine Fläche von drei bis vier Hektar. Rund 70 Feuerwehrleute seien zunächst wieder im Einsatz. Im Laufe des Tages sollen auch wieder Hubschrauber eingesetzt werden.

Mit unserem kompakten Nachrichtenüberblick „Nordwest News“ wollen wir Sie zwei Mal am Tag - mittags und gegen Abend - mit den wichtigsten Inhalten aus der Region per Video informieren. Nicht länger als 120 Sekunden, die drei bis vier relevantesten Themen aus dem Nordwesten - das ist der Ansatz des Video-Formats der NWZ.