Der Tag Kompakt Im Video: Corona-Patientin aus Italien nach Westerstede gebracht

Oldenburg Wegen der schwierigen Lage in Italien und teils auch in Frankreich hat die Bundeswehr weitere Corona-Patienten zur Behandlung nach Deutschland geholt – unter anderem kam eine Patientin aus Italien nach Westerstede.

Die Polizei hat am Wochenende in Oldenburg und im Landkreis Ammerland 15 Ermittlungsverfahren gegen Menschen eingeleitet, weil sie sich nicht an die Regelungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie gehalten haben. Insgesamt habe es von Freitagmittag bis Sonntagfrüh 58 Einsätze gegeben, die in Zusammenhang mit Auflagen wegen der Coronavirus-Ausbreitung standen.

Der Oldenburger Berufspendler Stefan Grzyb ist in Sorge, dass er sich im überfüllten Bus nicht ausreichend vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus schützen kann. Die VWG verteidigt jedoch ihre Maßnahmen zum Schutz der Fahrgäste. Das sind unsere Themen in den Nordwest News.

