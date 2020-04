Der Tag Kompakt Im Video: NWZ-Neubau kommt auch in Corona-Krise voran

Oldenburg Durch ein Feuer ist ein reetgedecktes Haus in Ovelgönne am Montagabend völlig zerstört worden. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Die Polizei bezifferte den Schaden am Dienstagmorgen auf etwa 175.000 Euro.

Der Neubau der NWZ in Oldenburg-Etzhorn kommt gut voran. Eigentlich war die Fertigstellung des neuen Verlagssitzes für September dieses Jahres geplant. Dieser Termin wird wohl noch vorgezogen – trotz Corona-Krise. „Stand jetzt kann die Übergabe des Gebäudes schon im August erfolgen“, freut sich NWZ-Geschäftsführer Harold Grönke über den zügigen Baufortschritt.

Ausgerechnet an Ostern haben Diebe von einer Weide in Lemwerder in der Wesermarsch zwei Lämmer gestohlen. Die kleinen Schafe waren erst vier Wochen alt und standen zusammen mit ihren Muttertieren draußen, teilte die Polizei am Ostermontag mit.

