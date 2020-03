Der Tag Kompakt Im Video: Öffentliche Parkplätze in Dangast geschlossen

Oldenburg Während sich Krankenhäuser vor Arbeit kaum retten können, haben Physiotherapeuten, Zahnärzte und andere in der Corona-Krise kaum noch zu tun. Wie soll es für diese Praxen weitergehen? Unterdessen werden die öffentlichen Parkplätze und Toiletten in Dangast schon an diesem Freitagnachmittag zugemacht. Daneben geht es heute in unseren Mittagsnews auch um das Kreuzfahrtschiff „Artania“, dessen Rückreise nach Bremerhaven gestoppt wurde.

