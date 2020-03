Der Tag Kompakt Im Video: Sind Pflegekräfte nun potenzielle Straftäter?

Oldenburg Die Pflegekräfte befinden sich in dieser Zeit der Corona-Krise im Zwiespalt: Sollen sie die Arbeit einstellen oder eine Ansteckung riskieren? Zwei Oldenburger Anwälte erklären die schwierige rechtliche Lage.

Einkäufe erledigen, Kinder betreuen oder eine Runde mit dem Hund gehen – in Zeiten von Corona bieten viele Menschen denjenigen, die das gerade nicht selbst erledigen können, Hilfe an. Doch wie verhält man sich dabei am besten?

Über zu geringe Abstände der geplanten Leitung von ihren Grundstücken machen sich Menschen in Bad Zwischenahn und Edewecht Sorgen. Das Ministerium hat sich aber nur mit der Situation in einer Gemeinde beschäftigt.

Mit unserem kompakten Nachrichtenüberblick „Nordwest News“ wollen wir Sie zwei Mal am Tag - mittags und gegen Abend - mit den wichtigsten Inhalten aus der Region per Video informieren. Nicht länger als 120 Sekunden, die drei bis vier relevantesten Themen aus dem Nordwesten - das ist der Ansatz des Video-Formats der NWZ.