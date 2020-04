Der Tag Kompakt Im Video: Verletzte bei Brand in Verden - Einzelhandel gespalten wegen Corona-Regeln

Oldenburg Aufregung am Mittwochabend in Verden: Anwohner hörten einen Knall, dann bricht ein Feuer in einem Wohnhaus aus. Außerdem: Große Unternehmen wie Leffers verstehen den Ansatz nicht: Warum dürfen Läden mit maximal 800 Quadratmetern künftig wieder öffnen, aber Geschäfte mit größerer Fläche nicht? Das sehen die neuen Corona-Regeln vor, auf die sich Bund und Länder am Mittwoch verständigt haben. Im niedersächsischen Landtag übt die Opposition Kritik an den Corona-Regeln. Die Nordwest News am Mittag.