Der Tag Kompakt Im Video: Vier positive Corona-Tests in Altenheim in Großenkneten

Oldenburg Ein Bewohner des Altenheims in Großenkneten war positiv getestet worden. Daraufhin wurden alle Bewohner und Mitarbeiter getestet. Wie wird nun gegen eine weitere Ausbreitung vorgegangen?

Auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Westerstede ist am Samstagmittag eine Halle in Brand geraten. Die Rauchsäule war weithin sichtbar.

Brandstiftung und Beschädigungen beim Kirchenbüro: Unbekannte haben in der Nacht zu Samstag ihr Unwesen in Westerstede getrieben.

