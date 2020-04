Der Tag Kompakt Im Video: Wolf nahe Wohngegend gesehen - Mängel an Oldenburger Neubau

Oldenburg Ein Wolf wurde innerhalb weniger Stunden im Landkreis Cloppenburg mehrfach in der Nähe von Wohngegenden gesehen. Ein Wolfsexperte geht davon aus, dass Wölfe sich künftig wieder stärker in dichter besiedelten Gebieten aufhalten werden. In Oldenburg sorgt derweil der Bau eines Landesgebäudes für Schlagzeilen und die Polizei plant für den „Car-Freitag“ besondere Kontrollen. Die Nordwest-News am Vormittag.