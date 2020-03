Oldenburg Eine aufregende Woche liegt hinter der Fischhändlerfamilie Reis. Als sie am Freitag, 28. Februar, wie üblich, an ihrem Wagen auf dem Rathausmarkt ihre Kunden bediente, bekam Chef Volker Reis von einem Bediensteten des Ordnungsamt einen Zettel in die Hand gedrückt. Die Wörter „sexuelle Darstellung“ darauf waren unterstrichen.

Reklame In Oldenburg Meerjungfrau muss untertauchen

Diese Bewertung bezog sich auf das Werbebild eines Mädchens im Meerjungfraukostüm auf dem Verkaufswagen. Wie berichtet, hatte das Amt einen Hinweis auf die Nixe erhalten; in unmittelbarer Nähe habe zudem das Schild „Heißer Backfisch“ gestanden. Nach Paragraph 119 des Ordnungswidrigkeitengesetzes (OWiG) sei diese Werbung nicht hinnehmbar, so das Amt. Unterschwellig und zweideutig werde hier ein sexuelles Motiv mit dem dargestellten Kind verwoben.

Seither darf die Werbung in Oldenburg nicht sichtbar sein. Und die Familie Reis muss laut dem Amt mit einem Bußgeld von 70 Euro plus 28,50 Euro Verwaltungskosten rechnen.

Diskussion In Oldenburg Kleine Meerjungfrau ist dem Ordnungsamt zu anstößig

„Das lassen wir uns nicht gefallen“, betonte Chefin Nicole Reis auch an diesem Freitag noch einmal gegenüber der NWZ. Vom Ordnungsamt habe man bisher noch nicht einmal einen Anhörungsbogen bekommen. „Um die Angelegenheit kümmert sich jetzt unser Anwalt. Auch um die Anzeige, die wir vom Deutschen Werberat bekommen haben“, so Nicole Reis.

Sie und ihr Mann können nicht verstehen, dass das Bild ihrer Tochter, das seit 13 Jahren auf dem Wagen prangt, nun „grob anstößig“ (so das Amt) ist. In Stuhr, Varel und Schierbrok, wo sie auch mit ihrem Wagen anrollen, habe es solche Reaktionen auch nicht gegeben. „Wir haben viel positiven Zuspruch bekommen“, freuen sie sich über die Unterstützung aus der Bevölkerung.

Und bei einer Umfrage der NWZ mit bisher 885 Teilnehmern fanden 66 Prozent die Aufnahme okay, 14 Prozent bewerteten sie als anstößig.

Möchten Sie auch Ihre Stimme abgeben? Die Umfrage finden Sie unter: http://bit.ly/nwzmeerjungfrau