Das bringt der NWZ-Tag: E-Scooter in Oldenburg, Krach in Ganderkesee und Interviews aus dem Knast

gehören Sie zu den Menschen, die gerne auf dem E-Scooter durch die Stadt düsen? Oder ärgern Sie sich eher darüber, wenn die Roller mal wieder falsch abgestellt wurden? Mein Kollege Patrick Buck aus der Stadtredaktion spricht mit dem Anbieter TierMobility, der auch in Oldenburg E-Scooter verleiht, über Abstellverbote, Polizeikontrollen und den Beitrag der elektrischen Tretroller zur Verkehrswende.

Darf ein Mörder im Knast Interviews geben? Für viel Aufsehen hatte ein Telefoninterview des RTL-Journalisten Kimmo Wiemann mit dem Patientenmörder Niels Högel gesorgt. Wiemann hatte für eine Fernsehdokumentation offenbar heimlich mit Högel telefoniert und sich damit über zwei Absagen der JVA Oldenburg hinweggesetzt. RTL wies den Vorwurf der JVA zurück und erklärte, Wiemann habe sich „an alle rechtlichen Vorgaben gehalten“. Jetzt wird der Vorwurf laut, dass die aktuelle Regelung des Gefängnisses grundsätzlich immer wieder solche Interviews ermöglichen würde. Stimmt das? Mein Kollege Christoph Kiefer geht dem nach und befragt die JVA dazu.

Wie steht es um die Landwirtschaft im Kreis Cloppenburg? Meine Kollegen und Kolleginnen werten die aktuelle Landwirtschaftszählung aus - darin gibt es Angaben zum Beispiel zur Bodennutzung, zum Viehbestand, zu Bewässerung und Pachtpreisen in Niedersachsen. Unsere Redaktion in Cloppenburg schaut sich die Daten einmal genau an und schlüsselt sie für Sie auf, auch in Grafiken.

In Ostfriesland nehmen die Kolleginnen und Kollegen die schmalste Autobrücke Europas unter die Lupe und berichten, wie Fahrschulen und Rettungsdienste mit ihr klarkommen. In Ganderkesee gibt es Ärger um die Gastronomie „Schützenhof“ - Anlieger beschweren sich über Lärm. In Oldenburg schaut unsere Redaktion zurück auf das Filmfest und gibt einen Ausblick auf das Festival in nächsten Jahr.

