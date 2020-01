Einbrecher stehlen Bargeld

Oldenburg Einen Einbruch in ein Einfamilienhaus gab es in der Zeit zwischen Samstagmittag und Montagabend an der Straße Achterdiek. Wie die Polizei mitteilte, seien unbekannte Täter in das Haus gekommen, indem sie ein Fenster einschlugen, und hätten daraufhin unter anderem Bargeld gestohlen. Der entstandene Schaden ist momentan noch nicht bekannt. Hinweise unter Telefon 04 41/ 79 04 11 5.