Einbruch in Oldenburg: Täter steigen in Zahnarztpraxis ein

Oldenburg In eine Zahnarztpraxis an der Bürgerfelder Straße eingebrochen sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag unbekannte Täter. Laut Polizei hat sich der Einbruch gegen 2 Uhr ereignet. Dabei hätten die Einbrecher eine Terassentür aufgehebelt. Zum möglichen Diebesgut können noch keine Angabe gemacht werden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Oldenburg unter 0441/790-4115 zu melden.

