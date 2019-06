Oldenburg Polizeieinsatz am Mittag bei der Alten Post in Oldenburg: Mehrere Einsatzkräfte haben am Dienstag zwei Personen festgenommen. Dies bestätigte die Polizei am Mittwoch auf Nachfrage. Nähere Informationen gab sie zunächst nicht heraus.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft soll es gegen Mittag weitere Auskünfte geben.