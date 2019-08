Oldenburg Fußball ist mehr als Sport. Darin sind sich die treibenden Kräfte hinter dem Fanprojekt einig. Fußball hat eine gesellschaftliche Aufgabe. Aus diesem Grund haben Greta Prätsch, 23, und Nils Wach, 27, nun ihre Arbeit im Fanprojekt aufnehmen können. Die beiden haben Pädagogik und Sonderpädagogik studiert und bezeichnen sich selbst als absolut fußballbegeistert. Doch das nicht nur im neuen Job oder hinter der Bande: Beide sind aktive Fußballer. Nils kickt beim FC Ohmstede, Greta in der Bunten Liga. Und das auch noch auf der gleichen Position – Rechtsaußen. Gemeinsam stemmen sie jetzt das neue Fanprojekt in Oldenburg. Es ist vereinsunabhängig und richtet sich an alle jungen Menschen in der Stadt. An der Finanzierung sind DFB, Land und Stadt beteiligt, die auch die Trägerschaft übernommen hat.

Es ist nicht das erste Mal, dass es ein Fanprojekt in Oldenburg gibt. Daran erinnert Bernhard Freese, Amt für Jugend und Familie, beim Vor-Ort-Termin im Marschwegstadion. Doch bei der letzten Auflage hieß der Manager noch Rudi Assauer, spielte der VfB noch in der zweiten Liga. Als es sportlich die Ligaleiter herunter ging, war auch das damalige Fanprojekt Geschichte. Bis jetzt. Die Initiative, das Projekt wiederzubeleben, ist aus dem Runden Tisch Fußball in Oldenburg hervorgegangen.

Kontakte zur Fanszene des VfB Oldenburg

Die Vorarbeit dauerte mehrere Jahre. Im Schulterschluss mit der Oldenburger Fan-Initiative, Raimund Kropp, dem Fanbeauftragten des VfB, der Verwaltung und dem Präventionsrat wurde ein Rahmenkonzept entwickelt, an dem auch die ligaübergreifende Koordinationsstelle Fanprojekte (KOS) mit Sitz in Frankfurt beteiligt war. Deren Vertreter, Gerd Wagner, freute sich, mit Oldenburg das 62. Fanprojekt in Deutschland begrüßen zu dürfen.

Doch was passiert jetzt genau? Greta und Nils, wie sie sich während der Arbeit anreden lassen, bauen Beziehungen zur örtlichen Fanszene auf. Sie stehen bei Heimspielen mit in der Kurve und begleiten Anhänger des VfB zu Auswärtspartien. „Das hat am Anfang des Prozesses natürlich Skepsis hervorgerufen“, sagt Kropp. Vor allem, da die beiden als Aufpasser wahrgenommen werden könnten. „Doch das wollen sie auf keinen Fall sein“, betont der Fanbeauftragte. Vielmehr gehe es darum, Ansprechpartner zu sein. Und damit haben sie schon mal eine enorme Aufgabe. Zwar sei die Zahl der Auswärtsfahrer in den vergangenen Jahren laut Kropp „drastisch“ heruntergegangen. Dennoch machen sich regelmäßig 100 bis 150 Schlachtenbummler auf den Weg. Bei Heimspielen begrüßt der Verein etwa 1500 Fans.

Kontakt zum Fanprojekt Im Haus der Jugend an der Von-Finckh-Straße werden die Mitarbeiter des Fanprojekts eigene Räume bekommen, die sie dann für Fans öffnen wollen. Bereits jetzt sind sie im Stadion und bei Auswärtsfahrten aktiv. Kontakt zu den Mitarbeitern gibt es an fanprojekt@stadt-oldenburg.de und unter den Telefonnummern Telefon 0441 235-4135 oder -4134 sowie mobil unter 0170 143 86 54 (Nils Wach) und 0171 5 56 05 42 (Greta Prätsch). Finanziert wird das Projekt aus Mitteln der Stadt (30 000 Euro), des Landes (50 000 Euro) und des Deutschen Fußball Bundes DFB (80 000 Euro).

„Das Fanprojekt ist damit eine Schnittstelle zwischen Fußball und Sozialarbeit sowie Sozialpädagogik“, betont Fachdienstleiter Christian Fritsch von der Jugend und Gemeinwesenarbeit der Stadt Oldenburg. „Wir genießen mittlerweile eine hohe Akzeptanz und Anerkennung mit den Fanprojekten“, fügt Gerd Wagner hinzu. Und: „Europaweit gilt das Zusammenspiel von Jugendsozialarbeit, Fanarbeit und Fußball als Vorzeigemodell.“

Doch warum ist es in Oldenburg notwendig? „Es ist keine Sache des Profifußballs, der ersten oder zweiten Liga“, betont Wagner. „Für uns ist eher entscheidend, dass es vor Ort eine aktive Fußball- und Fanszene gibt, in der sich viele junge Menschen engagieren. Und das ist in Oldenburg der Fall.“ Damit seien vor Ort gute Rahmenbedingungen gegeben. Auch, um im Sinne der Prävention tätig zu werden, das heißt, bevor es gewalttätige Ausfälle gibt.

Denn zu den Aufgaben der Fanprojekt-Mitarbeiter gehört nicht nur die Förderung und Entwicklung von jugendlichen Interessen, sondern auch die Vermittlung demokratischer Werte. So auch, rechtsextremen Tendenzen wie sie in der Fußballlandschaft wahrnehmbar sind, entgegenzuwirken und für Themen wie Rassismus oder Diskriminierung zu sensibilisieren. Somit wird Jugendlichen so einen Erlebnis- und Lernraum eingebettet in die aktive Fanszene geboten, über den auch möglicherweise diejenigen erreicht werden können, an die sonst „kein rankommen mehr ist.“

Dies sei eine gesellschaftliche Aufgabe, der sich ein Fanprojekt im Fußball stelle.

Dazu gehört auch, dass Greta und Nils „immer ein offenes Ohr haben“, wie es Nils formuliert. Dazu suchen sie den Kontakt zu allen Bereichen des Sports: „Wir waren bislang mit Netzwerkarbeit beschäftigt“, sagt Greta, „haben uns mit Fans und Ultras getroffen und sind mit auswärts gefahren“. Und was sie machen, bekommt ein Lob des VfB-Fanbeauftragten: „Sie haben sich hervorragend in die Szene eingearbeitet, für mich ist das eine deutliche Arbeitsentlastung“, sagt Kropp, der seit 2012 ehrenamtlich tätig ist. „Wenn wir bald zu dritt in der Kurve unterwegs sind, wird das bestimmt nicht schlechter.“

Freizeitraum geplant im Haus der Jugend geplant

Für die Zukunft ist geplant, im „Haus der Jugend“ einen Freizeitraum vorzuhalten, der als Treffpunkt offensteht. „Geplant ist zunächst, donnerstagabends zu öffnen und dann nach und nach zu erweitern. Konkrete Zeiten haben wir aber noch nicht“, sagt Nils. Im Verlauf sind ein Beratungsraum und eigene Aktionen des Fanprojekts geplant. Außerdem soll ein Beirat ins Leben gerufen werden, der alle am Fanprojekt beteiligten an einen Tisch bringt.