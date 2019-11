Oldenburg In einer Filiale der Volksbank Oldenburg in Eversten hat es am Freitagmorgen einen versuchten Überfall gegeben. Das bestätigt die Polizei auf Anfrage von NWZonline. Aktuell laufe der Einsatz in der Edewechter Landstraße noch, weitere Informationen könnten deshalb zum jetzigen Zeitpunkt nicht herausgegeben werden.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.