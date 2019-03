Oldenburg /Elsfleth Das Verteidigungsministerium will strukturelle Konsequenzen aus dem Desaster um die Reparatur des ehemaligen Schulschiffs Gorch Fock ziehen. Das hat Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) am Freitag vor Journalisten in Oldenburg gesagt. Eine Task-Force arbeite die Zusammenhänge auf, die zum Sanierungsauftrag geführt hätten. „Das hat sicher Folgen“, sagte die Ministerin, die als Ehrengast am traditionellen Fest der Reservistinnen und Reservisten in der Weser-Ems-Halle teilnahm.

NWZ-Spezial: Alle Artikel zur Krise der Gorch Fock

Ziel sei, dass die Gorch Fock bis Ende Juni schwimmfähig wird und die Werft in Bremerhaven verlässt. Wie es danach weitergehe, werde in den nächsten Wochen parallel geprüft. „Ich weiß nicht, was wird. Das reicht von der Möglichkeit, das Schiff wieder hochseetauglich zu machen bis zur Nutzung als Museumsschiff.“

Lesen Sie auch: Ministerium gibt Fehler bei „Gorch Fock“-Sanierung zu

Am Salvatorabend nahmen mehr als 300 Reservistinnen und Reservisten sowie aktive Bundeswehrsoldaten und Vertreter des öffentlichen Lebens teil. Entstanden ist der Salvatorabend nach der Schließung des früheren Fliegerhorstes. Er soll die Erinnerung an die Tradition des Jagdbombergeschwaders, das früher in Oldenburg stationiert war, aufrechterhalten.

Lesen Sie auch: Staatsanwaltschaft Osnabrück übernimmt Ermittlungen in Gorch-Fock-Skandal