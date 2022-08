Nach Stadtfest Oldenburg: Frau von Rad gestoßen und schwer verletzt: Polizei sucht weiter Zeugen

Oldenburg Die Polizei in Oldenburg sucht weiter nach dem unbekannten Fußgänger, der eine Frau beim Stadtfest Oldenburg von ihrem Fahrrad gestoßen und schwer verletzt hat. Die 21-Jährige erlitt schwere Kopfverletzungen und liegt weiter im Krankenhaus, so die Polizei am Montagmorgen auf Nachfrage.

Die Frau fuhr nach dem Besuch des Stadtfestes am Samstag gegen 2.45 Uhr den Radweg der Alexanderstraße in Richtung stadtauswärts. Als sie in Höhe des Gertrudenfriedhofs an einem Fußgänger vorbeikam, stieß dieser sie auf die Fahrbahn.

Der Beschuldigte setzte seinen Weg einfach fort. Eine Zeugin beschrieb den Mann als 20 bis 25 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und korpulent. Bekleidet war er den Angaben nach mit grauem Kapuzenpulli (Hoodie) und weißen Schuhen. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Zeugenhinweise bitte an die Polizei unter 0441/790-4115.

Der Blaulichtblog für den Nordwesten