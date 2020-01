Oldenburg Eine komplette Heizungsanlage im Wert von mehreren tausend Euro haben unbekannte Diebe am vergangenen Wochenende in Oldenburg gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, sind die Täter in der Zeit zwischen Freitagnachmittag und Sonntag gegen 10.30 Uhr in einen Rohbau am Lauenburger Ring eingebrochen.

Im Heizungsraum hätten die Unbekannten die Gasheizung fachmännisch abgebaut, aus dem Haus getragen und seien anschließend mit einem Fahrzeug vom Tatort geflüchtet. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise unter Telefon 0441/79 04 11 5.