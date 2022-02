Das bringt der NWZ-Tag: Ex-EWE-Chef ab heute vor Gericht - und: Super-Blitzer erwischt doppelt so viele Raser

Oldenburg Liebe Leserinnen und Leser,

Der Ex-Vorstandschef des Energieversorgers EWE, Matthias Brückmann, muss sich ab heute wegen besonders schwerer Untreue in Oldenburg vor Gericht verantworten. Zweiter Angeklagter vor dem Landgericht ist Vorstand Michael Heidkamp. Er soll bei einer umstrittenen Spende von 253.000 Euro an eine Stiftung von Ex-Boxweltmeister Wladimir Klitschko die zweite Unterschrift geleistet haben. Der EWE-Aufsichtsrat hatte Brückmann im Februar 2017 fristlos entlassen - als Hauptgrund gilt die Spende. Meine Kollegen Wolfgang Alexander Meyer und Christoph Kiefer sind heute vor Ort und werden für Sie vom Prozess berichten.

Die Investition hat sich für den Landkreis Ammerland gelohnt: Mitte 2020 hatte der Kreis einen neuen Super-Blitzer angeschafft. Rund um die Uhr und auch am Wochenende kann das Gerät Fotos schießen. Und der Blitzer erzielt prompt Erfolge: Die Zahl der ertappten Raser hat sich mehr als verdoppelt.

Imkern in der Innenstadt? Heutzutage gar nicht mehr so undenkbar. Imkerinnen und Imker benötigen nicht mehr zwingend einen Garten. Eine Terrasse oder ein Balkon reichen. Wie in der Emder Innenstadt geimkert wird, bringen meine Kollegen für Sie heute in Erfahrung.

Tierisch geht es auch im Ammerland zu: In Ocholt wurde ein Storch gesichtet. Doch wie lange ist das Tier schon dort und wo genau hält es sich auf? Meine Kollegen versuchen, mehr über das Tier zu erfahren.

Außerdem: Heute Abend spielen die EWE Baskets gegen die Frankfurt Skyliners. Mein Kollege Niklas Benter wird für Sie vom Spiel berichten.

