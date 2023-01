Radfahrer in Oldenburg angefahren: Polizei sucht flüchtigen Transporterfahrer

Oldenburg Die Polizei sucht nach einem Transporterfahrer, der mit seinem Fahrzeug mit Emder Kennzeichen am Donnerstagnachmittag an einem Unfall beteiligt gewesen sein soll, bei dem ein Radfahrer verletzt wurde. Wie die Polizei mitteilt, kam es gegen 16.30 Uhr zu dem Unfall am Berliner Platz, Einmündung Maastrichter Straße. Dort wollte ein Fahrradfahrer die Straße überqueren. Ein Transporterfahrer bog zu diesem Zeitpunkt in die Maastrichter Straße ab und erfasste seitlich den Fahrradfahrer. Der Radfahrer stürzte zu Boden und zog sich Abschürfungen zu. Das Fahrrad wurde stark beschädigt. Der Transporterfahrer setzte seine Fahrt ungehindert fort. Bei dem Transporter soll es sich um ein anthrazitfarbendes Fahrzeug handeln. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter 0441/790-4115 zu melden.

