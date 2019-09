Oldenburg Mit dem Rad haben am Samstag 1300 Teilnehmer für eine klima- und umweltfreundliche Verkehrspolitik in Oldenburg demonstriert. Die rund 13 Kilometer Tour führte vom Bahnhof um die Innenstadt herum über die Donnerschweer Straße zur Nordtangente, wo die Teilnehmer auf die autobahnähnlich ausgebaute Landesstraße auffuhren und sie an der Anschlussstelle Nadorst wieder verließen – für alle ein großes Erlebnis. Über die Nadorster Straße und Eversten ging es dann zurück in die Innenstadt zur Abschlussaktion auf den Pferdemarkt.

Die Klimakrise und die schlechte Luftqualität in Städten erfordern die Verringerung der verkehrsbedingten Emissionen im innerstädtischen Bereich, hieß es. Zur Lösung dieser Probleme sei die Förderung von Radverkehr und der Ausbau des ÖPNV unverzichtbar.

„Eine echte Mobilitätswende, die Umweltschutz, soziale Gerechtigkeit und die Gesundheit der Menschen priorisiert kann nur zulasten von Autos geschehen“, sagte Lara König, eine der Organisatorinnen. „Es fehlt an wirksamen Verhaltensanreizen und angemessener Infrastruktur: Die Errichtung eines umfassenden Radverkehrsnetzes, charakteristisch für Städte wie Groningen, Amsterdam oder Kopenhagen, wird viel zu zögerlich angegangen.“ so Lara König weiter.

Gefordert wurden „die Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs in Oldenburg um 50 Prozent in den nächsten fünf Jahren. Die Taktung des ÖPNV soll erhöht und dessen Pünktlichkeit gewährleistet werden. Weiterhin muss der Ausbau einer dem Radverkehrsaufkommen angemessenen, sprich breiten und glatt-asphaltierten Fahrradinfrastruktur, sowie intakter und barrierefreier Fußwege im Mittelpunkt einer zukunftsweisenden Oldenburger Mobilitätspolitik stehen.“

Zwischenfälle gab es nicht. Die Demonstration verlief in fröhlicher, freundschaftlicher, familiärer Stimmung. Die Organisatoren waren von der großen Zahl der Teilnehmer überwältigt – sie hatten mit 500 Teilnehmern gerechnet.