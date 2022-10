Ermittlungen in Oldenburg: Falsche Polizisten ergaunern fünfstelligen Geldbetrag

Oldenburg Erneut haben sich Betrüger in Oldenburg als Polizeibeamte ausgegeben und hohe Geldbeträge ergaunert.

Eine 83-jährige Oldenburgerin erhielt am Freitag einen Anruf von einem angeblichen Bankmitarbeiter, berichtet die Polizei. In dem Telefonat gegen 14.30 Uhr teilte der Mann mit, dass man der Geschädigten bei der letzten Bargeldabhebung versehentlich markierte Scheine übergeben habe. Diese Geldscheine müssten nun in der Bank getauscht werden.

Hierfür habe der Bankmitarbeiter der Rentnerin die Begleitung durch die Polizei angeboten. Als gegen 15 Uhr ein angeblicher Polizist an ihrer Haustür im Langenweg klingelte, übergab sie dem Mann das Bargeld. Der Unbekannte verschwand anschließend mit dem fünfstelligen Geldbetrag.

Laut Zeugenaussage war der Mann 50 bis 60 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß. Er soll von südeuropäischer Erscheinung sein und trug den Angaben nach eine blaue Hose und einen blauen Stoffblouson.

Geld und Bankkarte einkassiert

Bereits am Donnerstag hat sich eine weitere Tat ereignet. Nach Angaben des 88-jährigen Opfers rief gegen 14 Uhr ein Mann an, der sich als Polizeibeamter vorstellte. Er habe der Rentnerin erklärt, dass sie vermutlich gefälschtes Bargeld zu Hause habe und dies von der Polizei überprüft werden müsse. Der unbekannte Täter sei wenig später an der Haustür der Frau an der Kanalstraße erschienen und habe das Bargeld der Rentnerin angeblich überprüft. Anschließend nahm er das Bargeld im unteren dreistelligen Bereich sowie die Bankkarte der Oldenburgerin mit. Der Mann soll nach Aussage des Opfers etwa 1,70 Meter groß, dunkelhäutig und mittleren Alters sein. Er soll eine kräftige Statur haben.

In beiden Fällen hat die Polizei die Ermittlungen wegen Amtsanmaßung und Betrugs aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0441/790-4115 in Verbindung zu setzen.

Skeptisch bleiben – auflegen – Polizei anrufen

Die Polizei nimmt diese Vorfälle nochmal zum Anlass, auf die Gefahren dieser Betrugsmasche hinzuweisen. Sie rät:

Bleiben Sie am Telefon immer skeptisch. Rufen Sie gegebenenfalls die örtliche Polizei unter den bekannten Rufnummern zurück.

Legen Sie vor diesem Anruf unbedingt auf!

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzten.

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge oder Wertsachen bitten.

Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

Vereinbaren Sie niemals ein Treffen oder hinterlegen irgendwelche (Wert-)Gegenstände.

Erzählen Sie Ihren Verwandten und/oder anderen Vertrauten von diesen Anrufen.