Oldenburg Nach den heftigen Protesten im Vorfeld des Besuches des Ökonomen Prof. Dr. Hans-Werner Sinn als Festredner zur Eröffnung des Akademischen Jahres der Uni Oldenburg ist es vor und bei der Veranstaltung am Donnerstagabend vor dem Hörsaalzentrum der Universität Oldenburg ruhig geblieben.

Rund ein Dutzend Demonstranten protestierte friedlich vor dem Hörsaalzentrum und verteilte Flugblätter mit einer öffentlichen Erklärung. In diesem warfen sie der Universitätsleitung vor, einen Wissenschaftler eingeladen zu haben, dessen Positionen im Widerspruch zu den Prinzipien Carl von Ossietzkys stünden. Sinns Positionen, so heißt es in der Erklärung, bedeuteten mehr ökologisch schädlichen Ressourcenverbrauch, soziale Ausgrenzung und mehr soziale Ungerechtigkeit.