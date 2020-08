Feuer Beim Drielaker See: Großeinsatz der Feuerwehr bei Oldenburger Kleingartenkolonie

Oldenburg Die Feuerwehr ist in der Nacht zu Montag bei einem Brand in einer Gartenkolonie im Bereich Drielaker See im Einsatz gewesen. Nach ersten Informationen waren mehrerer Gebäude in Brand geraten. Die Anwohner in Drielake/Osternburg waren aufgefordert Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Um 12.39 Uhr in der Nacht twitterte die Polizei:

Derzeit kommt es im Bereich Drilaker See zu einem größeren Feuerwehreinsatz! Bitte haltet Fenster und Türen in Drilake/Osternburg geschlossen und euch vom Einsatzbereich fern, damit die Feuerwehr und wir unsere Arbeit machen können! *lig pic.twitter.com/wfTbH1j5Zm — Polizei Oldenburg-Stadt/Ammerland (@Polizei_OL) August 16, 2020

Besonders gefährlich für die Einsatzkräfte waren nach Informationen dieser Zeitung mindestens 11 Gasflaschen. Einige hatten bereits beim Eintreffen der Feuerwehr abgeblasen, andere drohten zu explodieren. So waren Löschmaßnahmen zunächst nur aus der Entfernung möglich. Gegen 3 Uhr meldete die Polizei, das Feuer sei unter Kontrolle gebracht und nunmehr vollständig gelöscht.