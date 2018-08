Oldenburg Am Montagnachmittag sind am Pophankenweg in Oldenburg mindestens drei Gartenhäuschen in Flammen aufgegangen. Bei dem ersten Feuer im Kleingartengebiet in Wechloy wurde das Häuschen völlig zerstört. Kurz nachdem der erste Brand gelöscht wurde, brachen zwei weitere in entfernt stehenden Gebäuden aus.

Aufgrund des Feuerwehreinsatzes kommt es in dem Gebiet noch zu Verkehrsbehinderungen. Zudem wird vor einer größeren Rauchentwicklung gewarnt, durch die auch die Sicht auf der angrenzenden Autobahn 28 an der Abfahrt Wechloy beeinträchtigt werden könnte.