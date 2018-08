Oldenburg Ein einzelnes, plötzlich ausgebrochenes Feuer in der Kleingartenanlage ist ein Unglück. Zwei aber könnten eine Straftat sein – so geschehen am Montagnachmittag in den Schrebergärten des KGV Haarentor am Pophankenweg. Um 15.32 Uhr brannte hier eine Laube, unweit einer Autowerkstatt, in voller Ausdehnung. Ursache? Unbekannt. Verlust? Immens. Das Gebäude war nach NWZ-Informationen erst kürzlich an einen neuen Pächter übergeben worden. Die alarmierten Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr konnten hier nur noch Schadensbegrenzung betreiben.

Als ein Teil von ihnen rund eine Stunde später bereits wieder die Fahrzeuge gepackt hatte und zum „Wassertanken“ bei den in der Nähe beheimateten Kameraden der Ortsfeuerwehr Haarentor aufbrach, ging schon die nächste Alarmierung ein. Gerade mal 200 Meter entfernt legte sich eine dunkle Wolke über den Pophankenweg. Während Autofahrer die Feuerwehrleute quasi persönlich alarmierten, gingen zeitgleich mehrere Notrufe auf der Wache ein.

Vor Ort schlugen bereits kräftige Flammen aus dem Gebäude, die Einsatzkräfte versuchten dem Brand von der Kleingartenseite aus beizukommen, so Einsatzleiter Siegfried Hacker. Letztlich war auch diese Laube – hier ist das Büro, die Küche und der Aufenthaltsbereich des Diakonie-Projektes „Querbeet“ für Suchtkranke untergebracht – ein „Totalverlust“, hieß es. Das sah auch Kerstin Thein vom hier federführenden Diakonie-Team ähnlich. „Das Haupthaus ist unbewohnbar“, sagte sie noch geschockt vor Ort. Das Gebäude war erst kürzlich umfangreich renoviert worden. Thein wurde gegen 17 Uhr von Nachbarn über den Brand informiert, konnte da aber selbst natürlich nichts mehr ausrichten. Kurios – und ein Vorfall, der den Verdacht einer Fremdeinwirkung nähren könnte: Obwohl es weder Funkenflug noch übermäßige Strahlungswärme gegeben habe, brannte es nur wenige Minuten später auch in einem gesonderten Toilettenbereich der Diakonie-Anlage. Sprich: Drei Brände binnen einer Stunde in der gleichen Kleingartenanlage – gut erreichbar über einen Waldweg, der hinter den Häusern entlang führt. Das Feuer im Privathäuschen war dazu auf der Rückseite ausgebrochen. Augenzeugen berichten, dass es weder einen lauten Knall noch einen Übergriff der Flammen gegeben habe. Der Strom in der Privatlaube war zu diesem Zeitpunkt überdies komplett abgestellt. In zwei Lauben gleichzeitig ein Kurzschluss? Unmöglich.

Hier also an einen bloßen Zufall zu glauben, fällt schwer – und das nicht allein den Betroffenen („Da muss einer Ahnung gehabt haben“, spekulierten sie vor Ort), sondern auch den Ermittlern. Letztere haben auf NWZ-Nachfrage den Verdacht der Brandstiftung bestätigt. Noch gebe es keinen Tatverdächtigen, geschweige denn Hinweise, die den Verdacht konkretisieren könnten. Allerdings wurde kurz darauf im unmittelbaren Umfeld der Brände eine Person von der Polizei „mitgenommen“ – wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, wie es heißt. Sie gelte „nach aktueller Beurteilung“ als nicht tatverdächtig, so die Informationen der NWZ.

Der Pophankenweg musste derweil aufgrund der Rauchentwicklung und des Feuerwehreinsatzes gesperrt werden. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis zum Abend an.

Die Polizei bittet nun Zeugen mit Hinweisen zu den Bränden und einem möglichen Täter um Information unter Telefon 790-4115.