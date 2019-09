Oldenburg Aus bislang unbekannter Ursache sind am Freitag gegen 20.39 Uhr drei Mülltonnen in der Moslestraße in Oldenburg in Brand geraten. Die Mülltonnen standen direkt an einer Hauswand unterhalb eines kleinen Dachüberstands, teilt die Polizei mit.

Einen Bewohner des Mehrfamilienhauses brachten die Polizeibeamten rechtzeitig aus dem Gebäude, sodass nur Sachschäden entstanden sind. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.