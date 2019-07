Oldenburg Ein würziger Duft liegt in der Luft. Zwiebel und Chili, vermute ich. Von überall sind typische Küchengeräusche zu vernehmen: scheppernde Töpfe, klappernde Geschirrkisten oder irgendwas Rohes, das in Fett getaucht und frittiert wird.

Es ist Freitagnachmittag und auf dem „food & feel Festival“ an der Oldenburger Hafenpromenade kommen die ersten Besucher, um eine verspätete Mittagspause zu machen oder den frühen Feierabend einzuläuten. Mein Kollege Patrick und ich haben uns für die verspätete Mittagspause entschieden und schlendern an den Buden vorbei. Neben Tacos, Handbrot Pizza und Burger werden auch Falafel, Pasta, Steak-Sandwiches, Waffeln mit Bananen und Schokosoße sowie vieles andere angeboten. Eine Entscheidung für das eine oder andere Angebot fällt da schwer.

Nach einem entspannten Spaziergang vom Hafenkran bis zum Ende der Promenade, vorbei an Hängemattenlandschaften, einem Kräuterstand, Händlern mit Lifestyle-Produkten und jeder Menge Streetfood machen wir uns hungrig auf den Rückweg.

Am „Pick up Pasta“-Stand überzeugt mich schließlich das Aroma von angebratenem Knoblauch. Ich bestelle eine Portion Fusilli mit Spinat, Gorgonzola und extra Knoblauch – eine gute Entscheidung, wie sich herausstellt. Das Gericht schmeckt himmlisch.

Zusammen mit Patrick habe ich mich auf ein rosafarbenes Sofa am Kai gesetzt und lasse mir die Sonne ins Gesicht scheinen. Ich frage mich, ob es meinem Kollegen auch so gut schmeckt wie mir?

Eine Antwort ist von ihm in diesem Moment allerdings nicht zu erwarten. Zu sehr ist er in die kulinarische Analyse seiner beiden „Yakuza Baos“ vom Stand der „Golden Monkeys“ vertieft. In aufgeschnittenen, gedämpften Brötchen stecken Hühnchenfleisch, Barbecue-Sauce, Frühlingszwiebeln und ein bisschen Koriander. Asiatische Zutaten treffen auf die Burgertradition der USA. Genau die richtige Portion für die späte Mittagspause.

Im Anschluss gibt es noch ein frisches Käffchen aus dem Bulli des Oldenburger Käthe Cafés, dann geht’s zurück an den Schreibtisch.• Die Stände beim „food & feel Festival“ haben noch an diesem Freitag bis 22 Uhr, am Samstag von 11 bis 22 Uhr sowie am Sonntag von 11 bis 20 Uhr geöffnet.