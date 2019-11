Forschung zu Windparks

Oldenburg Oldenburger Wissenschaftler von ForWind, dem Zentrum für Windenergieforschung von der Uni Oldenburg, und dem Fraunhofer Institut für Windenergie und Energiesystemtechnik sind an einem gemeinsamen Forschungsprojekt beteiligt. Hierbei wird untersucht, wie sich die Windbedingungen in der Deutschen Bucht ändern, wenn Offshore-Windparks großflächig ausgebaut werden. Das Projekt ist am 1. November gestartet und wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie mit 3,4 Millionen Euro gefördert. Das Projektteam nutzt Daten umfangreicher Messkampagnen.