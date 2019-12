Oldenburg Der Wolf entwickelt sich gut in Deutschland. 105 Rudel hat das Bundesamt für Naturschutz in seiner jüngsten Erhebung Anfang Dezember bestätigt. „Der Wolfsbestand in Deutschland nimmt zu“, resümiert BfN-Präsidentin Prof. Beate Jessel.

Auch wenn sich viele Menschen darüber freuen – für Nutztierhalter ist das Raubtier eine Bedrohung. Immer wieder kommt es auch im Nordwesten zu Rissen. Was meinen Sie? Ist es inzwischen notwendig geworden, den Wolfs ins Jagd-Recht aufzunehmen und nach Quote zu jagen, wenn der Bestand eine gewissen Größe übersteigt? Wir sind gespannt auf Ihre Meinung.

